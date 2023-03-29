أبرز أرقام رينارد مع الأخضر

انتهت علاقة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد مشوار دام لمدة 3 سنوات و8 أشهر.

رينارد يستقيل

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن موافقته على استقالة رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

إحصائيات المنتخب السعودي

وكان رينارد قد تولى تدريب الأخضر في يوليو 2019، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الخروج من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2018، وتوديع منافسات كأس آسيا 2019 من دور الـ16.

وحقق المنتخب السعودي انطلاقة مميزة مع المدرب الفرنسي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث خاض 18 مباراة، فاز خلالها 13 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر لقاء واحداً، وسجل 37 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

ولعب الأخضر 3 مباريات بقيادة رينارد في مونديال قطر 2022، ونجح في تحقيق فوز تاريخي أمام منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وخسر ضد بولندا بهدفين دون رد، وأمام المكسيك بهدفين مقابل هدف.

ولعب الأخضر مع المدرب الفرنسي 15 مباراة ودية، ولكنه لم يحقق نتائج جيدة، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، كان آخرها ضد بوليفيا بالأمس بهدفين مقابل هدف.