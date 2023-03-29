Icon

حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد استقالته من منصبه

أبرز أرقام رينارد مع الأخضر

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
أبرز أرقام رينارد مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت علاقة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد مشوار دام لمدة 3 سنوات و8 أشهر.

رينارد يستقيل

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن موافقته على استقالة رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

هيرفي رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

إحصائيات المنتخب السعودي

وكان رينارد قد تولى تدريب الأخضر في يوليو 2019، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد الخروج من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2018، وتوديع منافسات كأس آسيا 2019 من دور الـ16.

وحقق المنتخب السعودي انطلاقة مميزة مع المدرب الفرنسي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث خاض 18 مباراة، فاز خلالها 13 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر لقاء واحداً، وسجل 37 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

ولعب الأخضر 3 مباريات بقيادة رينارد في مونديال قطر 2022، ونجح في تحقيق فوز تاريخي أمام منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وخسر ضد بولندا بهدفين دون رد، وأمام المكسيك بهدفين مقابل هدف.

ولعب الأخضر مع المدرب الفرنسي 15 مباراة ودية، ولكنه لم يحقق نتائج جيدة، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، كان آخرها ضد بوليفيا بالأمس بهدفين مقابل هدف.

مدرب الأخضر رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @fifaworldcup_ar
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم