أبرز إحصائيات الاتحاد والنصر هذا الموسم

تترقب الجماهير قمة الاتحاد والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط والانفراد بالصدارة.

كلاسيكو جولة يوم العلم

وتنطلق قمة الاتحاد والنصر، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في إطار مواجهات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي ينفرد بصدارة الترتيب، ما يزيد من قوة وإثارة الكلاسيكو.

أرقام الاتحاد والنصر

وتتشابه أرقام الاتحاد والنصر قبل كلاسيكو اليوم في دوري روشن السعودي، حيث خسر كل منهما مرة واحدة فقط، ونجح العميد في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل 5 مرات، مقابل 14 انتصارًا للعالمي و4 تعادلات.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأقوى دفاعيًا، حيث استقبل 6 أهداف فقط، وأحرز 34 هدفًا، فيما يتصدر النصر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 42 هدفًا، واهتزت شباكه 10 مرات.

إحصائيات اللاعبين

وقبل مباراة الاتحاد والنصر، يُعد حارس مرمى العميد، البرازيلي مارسيلو غروهي الأكثر لعبًا للمباريات بـ19 لقاء، فيما شارك أكثر من لاعب من العالمي في 18 مباراة، ومنهم؛ عبدالإله العمري ولويس غوستافو.

ويتصدر عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي الاتحاد برصيد 12 هدفًا، ونجح إيغور كورونادو في صناعة 8 أهداف، فيما يُعد أندرسون تاليسكا هو هداف النصر ودوري روشن السعودي بـ13 هدفًا، وصنع عبدالرحمن غريب وغيسلان كونان 4 أهداف.

ويتصدر كورونادو قائمة الأكثر صناعة للفرص في صفوف الاتحاد بـ49 فرصة، والأكثر مراوغات ناجحة بـ27 مراوغة، وقام طارق حامد بـ1108 تمريرة، مقابل 30 فرصة لعبدالرحمن غريب، و1096 تمريرة لعبدالإله العمري.