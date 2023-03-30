أبرز إحصائيات دوري روشن قبل الجولة الـ22

تشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي صراعًا قويًا بين الفرق، سواء على صدارة الترتيب أو الهروب من شبح الهبوط.

إحصائيات الموسم قبل الجولة الـ22

وأُقيمت 166 مباراة في دوري روشن السعودي، وشهدت تسجيل 442 أهداف بمعدل 2.66 هدف لكل لقاء، وقامت الفرق بـ3 آلاف و741 تسديدة خلال الـ21 جولة الماضية، بينهم ألف و329 تسديدة على المرمى.

وقامت الفرق بـ137 ألف و209 تمريرة، وشهدت المباريات الماضية إشهار 597 بطاقة صفراء و24 بطاقة حمراء، واُرتكب 4 آلاف و92 خطأ، وتم احتساب ألف و673 ركلة ركنية، و46 ركلات جزاء.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ22، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.