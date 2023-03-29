أبرز المعلومات عن منظمة شنغهاي بعد انضمام السعودية إليها

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بعد أن وافق مجلس الوزراء، على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، يتساءل البعض عن هذه المنظمة وما هو دورها وما هي الدول الأعضاء، لاسيما أن خبر الانضمام يأتي في الوقت الذي تبني فيه المملكة وتتجه لشراكة أوسع مع الصين.
هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، بدايتها كانت على يد 6 دول: الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وتوسعت لتشمل الهند وباكستان.
وقع ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003، وخلال هذا الوقت ظلت تتطلع للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.
تنقسم الدول في منظمة شنغهاي إلى: الدول الأعضاء، الدول المراقبة، شركاء الحوار، الضيوف الحضور.
الدول المراقبة هي: أفغانستان، بيلاروسيا، مُنحت صفة شريك حوار في عام 2009، وحصلت لاحقًا على صفة مراقب في عام 2015، إيران تتمتع بصفة المراقب في المنظمة، منغوليا.
شركاء الحوار وتكون عبارة عن خطوة أولى قبل أن تنال البلد العضوية الكاملة على المدى المتوسط، وتم إنشاء المنصب في 2008، وتتناول هذه المادة شريك الحوار على أنه دولة أو منظمة تتشارك أهدافها ومبادئها مع منظمة شانغهاي للتعاون، وترغب في إقامة علاقات شراكة معها.
وهذه الدول هي: أرمينيا، أذربيجان، كمبوديا، مصر، نيبال، قطر، سريلانكا، تركيا وقد عبر الرئيس رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة أنه مستعد للتخلي عن الترشيح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على عضوية منظمة شنغهاي كاملة، السعودية.
ويُذكر أن وكالة رويترز قالت إن انضمام السعودية إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة.