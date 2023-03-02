أبرز محاور الخطة التشغيلية لموسم رمضان في الحرمين الشريفين

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، هاني حيدر، تفاصيل الخطة التشغيلية لموسم رمضان 1444هـ.
فيديو | متحدث الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هاني حيدر يتحدث لـ #نشرة_النهار عن تفاصيل الخطة التشغيلية لموسم رمضان 1444هـ #الإخبارية pic.twitter.com/kRVot3uUWy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2023
وقال حيدر خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعدت خطة هي الأكبر من بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى الحرص على أن تكون جميع الخدمات موجهة للقاصد الكريم وللمعتمر وللمصلي منذ لحظة وصوله إلى ساحات المسجد الحرام حتى تنتهي مناسكه ومراحله التالية.
ولفت حيدر إلى أن الخطة التشغيلية هذا العام ترتكز على أربعة محاور رئيسة؛ أولها محورية الضيف، بحيث تُعنى كل البرامج والخدمات والمبادرات بقاصد المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، حتى تكون تجربته في الحرمين الشريفين ثريّة وبأعلى درجات الجودة والإتقان.
وأضاف: أنه جرى الحرص على وضع مؤشرات دقيقة في كل موقع من مواقع الخدمات، سواء في المصليات أو صحن المطاف أو في المسعى وكذلك في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.
كما حرصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على استخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة للحرمين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، حتى يتسع هذان الصرحان العظيمان لأكبر قدر من القاصدين خلال شهر رمضان.
وأوضح المتحدث أن الجديد هذا العام هو حرص الرئاسة العامة على تسخير عدد كبير من آليات الذكاء الاصطناعي لقياس رضا القاصد الكريم من خلال التوجيه والتفويج وإدارة الحشود، من خلال التأكد من مناطق الزحام في الدخول والخروج، وتوجيه بقية الحشود، بالإضافة إلى تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، ووضع مصليات كثيرة من أجل تأدية سنة الطواف.