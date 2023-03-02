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باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي

أبل تؤجل تحديث تطبيق للبريد الإلكتروني لحماية الأطفال

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
أبل تؤجل تحديث تطبيق للبريد الإلكتروني لحماية الأطفال
المواطن - فريق التحرير

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أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الخميس، نقلًا عن اتصالات بين شركة “أبل” ومطوري تطبيق للبريد الإلكتروني، أن صانعة هواتف “آيفون” أجّلت الموافقة على تحديث التطبيق باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف من أن ينشئ هذا محتوى غير مناسب للأطفال.

تحديث التطبيق

وأفاد بن فولاتش، الشريك المؤسس المشارك لشركة “بليكس” المطورة لتطبيق (بلو ميل) للصحيفة، أنه تم الأسبوع الماضي منع تحديث للتطبيق باستخدام نسخة مخصصة لذلك من النموذج اللغوي “جي بي تي-3″، الذي طورته شركة “أوبن إيه آي”، بحسب الصحيفة.

وأردف عبر موقع “تويتر”، أن شركة أبل تستهدف “بلو ميل” بشكل غير عادل وأن التطبيق يحتوي على فلترة للمحتوى، ومن الممكن أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأعمار المسموح لها باستخدام التطبيق إلى تقليص الانتشار لمستخدمين جدد محتملين.

وتابعت شركة “أبل” أنها تنظر في الشكوى وأن المطورين لديهم فرصة للطعن في قرارها أمام مجلس مراجعة التطبيقات، ولم ترد “بليكس” ولا “فولاتش” على طلبات “رويترز” للتعليق.

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