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بدءًا من الثلاثاء 14 مارس الحالي

أبل تتيح آيفون 14 باللون الأصفر

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
أبل تتيح آيفون 14 باللون الأصفر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة أبل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نسخة من هاتف آيفون 14 وآيفون 14 بلس باللون الأصفر الجديد، مشيرة إلى أنها أضافته إلى تشكيلة الألوان التي يصدر بها هاتفها الشهير.

مميزات الجهاز

وأفادت الشركة، في بيان لها، بأن أنها صممت أجهزة آيفون 13 وآيفون 13 بلس بشكل لتدوم، من خلال واجهة درع السيراميك المتينة، مع تصميم داخلي محدّث لتقديم أداء أعلى وصيانة أسهل، وعمر البطارية عالٍ، حيث يوفر آيفون 14 بلس أطول عمر بطارية في جهاز آيفون على الإطلاق.

وجاء الأصفر لنسخ آيفون 14 وآيفون 14 بلس، بينما لن تكون هناك نسخ من الهاتف ذي المستوى برو وبرو ماكس، في الوقت الذي كان آخر إصدار اللون الأصفر في سلسلة رقم 11 من الهاتف الأكثر شهرة عالميًّا.

آيفون الأصفر الجديد

ويشمل كلا الموديلين على نظام كاميرا مزدوجة لصور وفيديوهات رائعة، مع شريحة بايونك إيه 15، وقدرات للأمان تشمل ميزة طوارئ إس أو إس عبر القمر الصناعي وميزة اكتشاف الاصطدام.

وقالت الشركة: إنها تتيح آيفون الأصفر الجديد للطلب المسبق اعتبارًا من الجمعة المقبل، على أن يتوفر بدءًا من الثلاثاء 14 مارس الحالي.

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