Icon

أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية Icon وليد الفراج: إقامة مباريات دوري روشن في التاسعة والنصف مساءً منتصف الأسبوع ستُسبب أزمة Icon هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة بتركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
على ستة أسابيع بدون فوائد أو رسوم

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شرعت شركة أبل، بتدشين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا في الولايات المتحدة بما سيسمح للمستهلكين بدفع ثمن المشتريات على فترات زمنية.

أربعة مدفوعات

وأفادت الشركة، بأن خدمة أبل باي ليتر ستسمح للمستخدمين بتقسيم ثمن المشتريات إلى أربعة مدفوعات على ستة أسابيع بدون فوائد أو رسوم.

ويمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على قروض تتراوح بين 50 وألف دولار يمكن استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت وعبر التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع قبول التجار خدمة أبل باي.

عبر ماستر كارد للأقساط

وقبل أكثر من 85 في المائة من تجار التجزئة في الولايات المتحدة هذه الخدمة، وفقًا لرويترز.

وانخفضت أسهم شركة أفيرم هولدينجز لخدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا بأكثر من سبعة في المائة، في حين تراجعت أسهم باي بال 1.5 في المائة في منتصف التعاملات.

وأكدت الشركة أنه يمكن الحصول على خدمة أبل باي عبر برنامج ماستر كارد للأقساط، مضيفة أن بنك غولدمان ساكس هو الذي سيصدر بيانات بطاقات الدفع من ماستر كارد.

وستبدأ الشركة في دعوة بعض المستخدمين للدخول على نسخة من خدمة أبل باي ليتر قبل إصدارها وتعتزم تقديمها لجميع المستخدمين المؤهلين في الأشهر المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم