أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا

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شرعت شركة أبل، بتدشين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا في الولايات المتحدة بما سيسمح للمستهلكين بدفع ثمن المشتريات على فترات زمنية.
وأفادت الشركة، بأن خدمة أبل باي ليتر ستسمح للمستخدمين بتقسيم ثمن المشتريات إلى أربعة مدفوعات على ستة أسابيع بدون فوائد أو رسوم.
ويمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على قروض تتراوح بين 50 وألف دولار يمكن استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت وعبر التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع قبول التجار خدمة أبل باي.
وقبل أكثر من 85 في المائة من تجار التجزئة في الولايات المتحدة هذه الخدمة، وفقًا لرويترز.
وانخفضت أسهم شركة أفيرم هولدينجز لخدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا بأكثر من سبعة في المائة، في حين تراجعت أسهم باي بال 1.5 في المائة في منتصف التعاملات.
وأكدت الشركة أنه يمكن الحصول على خدمة أبل باي عبر برنامج ماستر كارد للأقساط، مضيفة أن بنك غولدمان ساكس هو الذي سيصدر بيانات بطاقات الدفع من ماستر كارد.
وستبدأ الشركة في دعوة بعض المستخدمين للدخول على نسخة من خدمة أبل باي ليتر قبل إصدارها وتعتزم تقديمها لجميع المستخدمين المؤهلين في الأشهر المقبلة.