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خلال المدة من 5 إلى 9 يونيو 2023

أبل تحدد موعد مؤتمر المطورين السنوي WWDC

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
أبل تحدد موعد مؤتمر المطورين السنوي WWDC
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة أبل، اليوم الأربعاء، أنها ستستضيف مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC، الذي سينعقد عبر الإنترنت، في المدة الممتدة من 5 إلى 9 يونيو 2023، مع إمكانية مشاركة المطورين والطلاب بالحضور شخصيًّا في تجربة خاصة في Apple Park يوم الافتتاح.

حضور بالمجان

وأفادت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان، بأن مؤتمر WWDC23، الذي يمكن لجميع المطورين حضوره بالمجان، سيسلط الضوء على أحدث تطورات برامج أنظمة: (آي أو إس) iOS، و(آيباد أو إس) iPadOS، و(ماك أو إس) macOS، و(ووتش أو إس) watchOS، و(تي في أو إس) tvOS.

واسترسلت أبل: كجزء من التزام أبل المتواصل بمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات مبتكرة، ستوفر لهم الفعالية أيضًا فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي أبل، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن التقنية والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم.

التواصل عبر الإنترنت

وأضافت (سوزان بريسكوت)، نائبة رئيس شركة أبل لعلاقات المطورين حول العالم وتسويق المؤسسات والتعليم: أن مؤتمر WWDC من أحب فترات العام بالنسبة لنا، فهو يحمل فرصة التواصل عبر الإنترنت وشخصيًّا مع المطورين الموهوبين حول العالم ممن يجعلون هذا المجتمع فائقًا بتميزه.

وسيكون مؤتمر WWDC23 هو الأكبر والأكثر إثارة حتى الآن، ولا يسعنا الانتظار لرؤية الكثيرين منكم سواء عبر الإنترنت أم شخصيًّا في هذه الفعالية الخاصة.

فرصة للتعاون

وإلى جانب الإعلانات التي تُشارك في الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، سيشمل البرنامج عبر الإنترنت لهذا العام جلسات ومختبرات فردية وفرصًا للتعاون مع مهندسي أبل والمطورين الآخرين.

وسيتوفر للمطورين والطلاب أيضًا فرصة حضور يوم خاص في Apple Park في 5 يونيو لمشاهدة الكلمة الافتتاحية وخطاب State of the Union، إلى جانب مجتمع المشاركين عبر الإنترنت العالمي.

طريقة التقديم

ونبهت أبل إلى أن أماكن الحضور الشخصي للفعالية محدودة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل بشأن كيفية التقدم للحضور عبر تطبيق Apple Developer، وموقعه.

ولفتت الشركة إلى أن مؤتمر WWDC23 يمثل أيضًا فرصة لدعم المطورين من الطلاب من خلال تحدي الطلاب للبرمجة بلغة (سويفت) ‏Swift، أحد برامج أبل العديدة التي تسعى إلى الارتقاء بمستوى المطورين والمتعلمين من الأعمار جميعها ممن يحبون البرمجة.

حتى 19 إبريل المقبل

وبمساعدة تطبيق Swift Playgrounds لحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية، الذي يجعل تعلم البرمجة بلغة Swift تفاعليًا وماتعًا، قالت الشركة: إنها ترحّب بالطلاب من أنحاء العالم لابتكار مشروع تطبيق على playground في موضوع من اختيارهم.

من المعروف أن باب التقدم لهذا العام‏ مفتوح الآن، ويمكن للطلاب تقديم أعمالهم حتى يوم 19 إبريل المقبل. ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع تحدي الطلاب للبرمجة بلغة ‏Swift‏.

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