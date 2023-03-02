أبها يتألق بعد التأخر في النتيجة

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الفيحاء اليوم.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أبها، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع فارس الجنوب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أبها الأكثر حصدًا للنقاط بعد التأخر

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هو الأكثر حصدًا لعدد النقاط بعد التأخر في النتيجة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث جمع 12 نقطة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق 7 انتصارات في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 10 مرات، وسجل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات، وتعادل مثلهم، وخسر 7 لقاءات، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، واستقبل 27 هدفًا.