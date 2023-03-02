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ضمن منافسات دوري روشن

أبها يتألق بعد التأخر في النتيجة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
أبها يتألق بعد التأخر في النتيجة
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الفيحاء اليوم.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أبها، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع فارس الجنوب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر spl

أبها الأكثر حصدًا للنقاط بعد التأخر

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هو الأكثر حصدًا لعدد النقاط بعد التأخر في النتيجة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث جمع 12 نقطة.

أبها في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق 7 انتصارات في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 10 مرات، وسجل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات، وتعادل مثلهم، وخسر 7 لقاءات، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، واستقبل 27 هدفًا.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL
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