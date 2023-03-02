السديس: تحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان أبها يتألق بعد التأخر في النتيجة دائرة الحكام: هدف النصر الثاني ضد التعاون صحيح مخاوف من عاصفة مرعبة قد تضرب الشمس طريقة لحساب كم المتبقي من درجات في الفصل الدراسي الثالث للنجاح ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على إس 400 الأخضر يكسو الفياض والشعبان بتبوك مع بواكير بداية الربيع الموارد البشرية تكشف حالات استحقاق العامل لإجازة وفاة بأجر كامل عالم الزلازل الهولندي يثير رعب اللبنانيين الفيحاء لا يعرف الفوز على أبها
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الفيحاء اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أبها، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع فارس الجنوب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هو الأكثر حصدًا لعدد النقاط بعد التأخر في النتيجة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث جمع 12 نقطة.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق 7 انتصارات في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 10 مرات، وسجل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات، وتعادل مثلهم، وخسر 7 لقاءات، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، واستقبل 27 هدفًا.