أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول

أنهى نادي أبها، الشوط الأول من مباراة الفتح متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

د20" الهدف الثاني لـ أبها عن طريق فيليبي كايسيدو 🔥 أبها 2 × 0 الفتح #أبها_الفتح | #SSC pic.twitter.com/Di26c4UQsi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2023

زعيم الجنوب يتفوق بثنائية

وكان المدافع عبدالله الزوري افتتح التسجيل لـ زعيم الجنوب في الدقيقة الـ12 من ضربة رأسية، ثم عزز اللاعب الإكوادوري فيليبي كايسيدو بالهدف الثاني لنادي أبها في الدقيقة الـ20 بعد انفراده بحارس مرمى نادي الفتح.

ويقود المباراة، الحكم محمد البريدي يعاونه كل من ” محمد العرمطي ومفرح الحسن” وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، سلطان الحربي حكمًا للفيديو، عماد عسكر مساعدًا لحكم الفيديو.

ترتيب دوري روشن قبل نهاية اللقاء

وقبل نهاية مباراة أبها والفتح، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.