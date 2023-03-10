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في الجولة الـ20 من دوري روشن

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي أبها، الشوط الأول من مباراة الفتح متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

زعيم الجنوب يتفوق بثنائية

وكان المدافع عبدالله الزوري افتتح التسجيل لـ زعيم الجنوب في الدقيقة الـ12 من ضربة رأسية، ثم عزز اللاعب الإكوادوري فيليبي كايسيدو بالهدف الثاني لنادي أبها في الدقيقة الـ20 بعد انفراده بحارس مرمى نادي الفتح.

ويقود المباراة، الحكم محمد البريدي يعاونه كل من ” محمد العرمطي ومفرح الحسن” وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، سلطان الحربي حكمًا للفيديو، عماد عسكر مساعدًا لحكم الفيديو.

فيليبي كايسيدو - أبها والفتح

ترتيب دوري روشن قبل نهاية اللقاء

وقبل نهاية مباراة أبها والفتح، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.

فيليبي كايسيدو - أبها والفتح

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