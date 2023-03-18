أبها يتقدم على النصر في عقر داره بالشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي أبها، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
حكم المباراة يقرر إلغاء هدف #أبها الأول بداعي التسلل#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/UwbdiFb3Fw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023
وسجل اللاعب عبدالفتاح آدم الهدف الوحيد لنادي أبها في الدقيقة الـ26، حيث جاء الهدف بعد إلغاء هدف لأبها سُجل في الدقيقة الخامسة بداعي التسلل.
ويبحث أصفر الرياض عن تحقيق الفوز وتفادي الخسارة للجولة الثانية على التوالي في دوري روشن، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد الخميس قبل الماضي في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
ويحتل أصفر الرياض حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.
د26’ الهدف الأول لـ #أبها عن طريق عبدالفتاح أدم
النصر 0 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/J2IeAxemya
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023