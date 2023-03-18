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ضمن منافسات دوري روشن

أبها يتقدم على النصر في عقر داره بالشوط الأول

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
أبها يتقدم على النصر في عقر داره بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي أبها، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب عبدالفتاح آدم الهدف الوحيد لنادي أبها في الدقيقة الـ26، حيث جاء الهدف بعد إلغاء هدف لأبها سُجل في الدقيقة الخامسة بداعي التسلل.

النصر يبحث عن الفوز

ويبحث أصفر الرياض عن تحقيق الفوز وتفادي الخسارة للجولة الثانية على التوالي في دوري روشن، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد الخميس قبل الماضي في الجولة العشرين من عمر المسابقة.

النصر وأبها

ويحتل أصفر الرياض حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.

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