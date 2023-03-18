أبها يستهدف فوزًا غائبًا من الجولة الـ15

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستعادة توازنه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد النصر اليوم.
ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع فارس الجنوب في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتحقيق الفوز اليوم، من أجل وقف نزيف النقاط الذي يُعاني منه خلال الخمس جولات الماضية من دوري روشن السعودي، بجانب رغبته في تعويض الخسارة ضد النصر في كأس الملك.
ويعود آخر فوز للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى الجولة الـ15، عندما فاز على الخليج بهدفين دون رد في فبراير الماضي، وخسر بعد ذلك ضد الرائد 3\1، الشباب 2\0، الوحدة 2\1، والفيحاء 2\0، وتعادل مع الفتح بنتيجة 2\2.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، بعد خسارته ضد الاتحاد في الجولة الماضية، أملًا في استعادة الصدارة.