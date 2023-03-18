Icon

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة النصر اليوم

أبها يستهدف فوزًا غائبًا من الجولة الـ15

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
أبها يستهدف فوزًا غائبًا من الجولة الـ15
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستعادة توازنه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد النصر اليوم.

مواجهة قوية أمام النصر

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة النصر ضد أبها، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

أبها في دوري روشن
لاعبو فارس الجنوب – المصدر @abhaFC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع فارس الجنوب في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

أبها يسعى لاستعادة توازنه

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتحقيق الفوز اليوم، من أجل وقف نزيف النقاط الذي يُعاني منه خلال الخمس جولات الماضية من دوري روشن السعودي، بجانب رغبته في تعويض الخسارة ضد النصر في كأس الملك.

أبها
لاعبو فارس الجنوب – المصدر spl

ويعود آخر فوز للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى الجولة الـ15، عندما فاز على الخليج بهدفين دون رد في فبراير الماضي، وخسر بعد ذلك ضد الرائد 3\1، الشباب 2\0، الوحدة 2\1، والفيحاء 2\0، وتعادل مع الفتح بنتيجة 2\2.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، بعد خسارته ضد الاتحاد في الجولة الماضية، أملًا في استعادة الصدارة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم