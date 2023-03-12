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ترك رسالة مريبة بغرفته قبيل الجريمة

أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق بالإسكندرية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق بالإسكندرية
المواطن - فريق التحرير

هزت جريمة جديدة مدينة الإسكندرية بعدما أقدم أب على قتل طفليه ثم الانتحار ، فيما تجري النيابة العامة المصرية التحريات لكشف تفاصيل الجريمة المريبة.

بانيو الغرفة

بدأت الحكاية عندما أبلغ عمال النظافة الإدارة بأنهم طرقوا باب غرفة النزيل، أي مكان الحادث، أكثر من مرة دون جواب. وبعد اعتقادهم أن الضيف غادر بصحبة طفليه، عادوا بعد برهة من الزمن لطرق الباب، لكن دون جدوى أيضاً.

أمام هذا الغموض، استعان مسؤولو الفندق بالمفتاح الاحتياطي للغرفة، وحين فتحوها وقعت الصدمة، حيث وجدوا 3 جثث، الأولى لطفلين، الأكبر يبلغ من العمر 8 سنوات، والأصغر 5 سنوات، داخل بانيو في الحمام، ثم وجدت جثة الأب.

وتبين أن الأب وضع المنوم لطفليه ثم أغرقهما في غرفة الفندق، قبل أن ينتحر بشنق نفسه.

اعترف قبل موته

كما كشفت التحريات الأولية أن الأب القاتل اعترف فعلاً برسالة تركها في الغرفة بقتل طفليه قبل انتحاره.

وبرر فعلته بأنها انتقام من زوجته لشكه الدائم فيها.

حديث الإسكندرية

وتبين من الفحص وجود جثة شخص من دولة مدغشقر، عمره 45 سنة، يرتدي كامل ملابسه، معلقاً في مشنقة أعدها على باب حمام الغرفة.

وما إن انتشرت هذه الأخبار حتى أصبحت الجريمة حديث الناس في مصر، وسط مطالبات بكشف التفاصيل، بعد أن تم تفريغ كاميرات المراقبة في الفندق.

شنق نفسه

وانتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شخص من دولة مدغشقر، عمره 45 سنة، يرتدي كامل ملابسه معلقاً في مشنقة أعدها على باب حمام الغرفة.

إلى ذلك، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، ثم بدأ التحقيق.

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