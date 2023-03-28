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أجواء الرياض المعتدلة تُحفّز على رياضة المشي قبيل الإفطار

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
أجواء الرياض المعتدلة تُحفّز على رياضة المشي قبيل الإفطار
المواطن-واس

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تدفع الأجواء المعتدلة التي تشهدها العاصمة الرياض، السكان من مختلف الأعمار إلى ممارسة رياضة المشي، ومزاولتها بشكل منتظم قبل موعد الإفطار بحوالي نصف ساعة، حتى أضحت من الطقوس الرمضانية في المملكة.
وعلى امتداد مدينة الرياض تنتشر الحدائق ومضامير المشي لتوفر بيئة مثالية تعزز من جودة الحياة وتحقق الغاية الصحية التي يحرص عليها المواطنون والمقيمون بهدف الحفاظ على الوزن واللياقة الجيدة، كذلك تلبية نصائح الأطباء التي تحث على المشي الخفيف خلال ساعة الإفطار.

المشي أثناء الصيام

من جانبها أكدت أستاذ مساعد قسم التغذية الاكلينيكية وأمراض السمنة والشهية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية “كاساو” الدكتورة شذى الربيعة، في تصريح لـ “واس”، أن مزاولة المشي أثناء الصيام، تزيد من نسبة حرق الدهون، حيث تكون مخازن الجلايكوجين خالية من السكريات، مما يسهم في زيادة معدل حرق الدهون المخزنة بالجسم، مشيرةً إلى أن المشي لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل الإفطار يحد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

فوائد المشي

وأوضحت أن للمشي قبل الإفطار، العديد من الفوائد للأشخاص المعرضين بالإصابة بالسكري، حيث يحد من مقاومة الانسولين، ويدعم تنظيم معدل السكر بالدم، متطرقة في حديثها إلى تأثيره الإيجابي على الصحة النفسية والعقلية، إضافة إلى دور المشي قبل الإفطار والرياضة المتوسطة في زيادة نسبة إفراز هرمون الاندروفين المسؤول عن تقليل الضغط النفسي وزيادة الشعور السعادة.

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