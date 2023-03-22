أجواء روحانية في صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أولى ليالي رمضان

وثقت لقطات مصورة أجواء إيمانية وروحانية لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة التراويح بـ المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر، هنأ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا للتعاون مع الجهات الأمنية والقائمين على شؤون المسجد لإنجاح الموسم، وليعم الأمن والسلام على الجميع.

مراعاة الآداب الشرعية

وقال السديس في كلمته بالمسجد الحرام: إننا نعيش في بيت الله الحرام شرف المكان هذا المكان المعظم بيت الله الحرام، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الحج: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

وتابع: فينبغي علينا أن نعظم هذا المكان المبارك، وهذا الحرم العظيم المقدس وأن نرعى فيه الآداب الشرعية، هذا الحرم وهذه الكعبة وهذا البيت أسس على التوحيد فينبغي أن نخلص الأعمال لله عز وجل.

اتباع التعليمات

وأضاف: ينبغي علينا اتباع التعليمات والتوجيهات مع الجهات المعنية والقائمين على شؤون المسجد الحرام والنبوي، وأن نتعاون جميعًا على نجاح هذا الموسم، والتعاون مع جهات الأمن.

واستطرد: ليتعاون الجميع على إنجاح هذا الموسم ولنستفيد جميعًا من هذه المواسم المباركة لتحقق في نفوسنا الأمن والإيمان والخير والنعم البركات والخيرات والبركات والنفحات والسلام على العالمين أجمعين.