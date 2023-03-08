أحداث مباراة الوحدة تُغرم الهلال 60 ألف ريال

أقرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الهلال 60 ألف ريال، بعد أحداث مباراة الوحدة التي أُقيمت في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الخميس الماضي.

غرامات الهلال

وقررت اللجنة تغريم كل من محمد البريك والحارس محمد العويس لاعبي الأزرق 20 ألف ريال لكل منهما بسبب عدم حضورهما لمنطقة المقابلة الإعلامية بعد مواجهة الوحدة.

كما تم تغريم المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الأزرق 20 ألف ريال مع تغريم التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الوحدة 20 ألف ريال بسبب عدم ارتداء كل منهما البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.