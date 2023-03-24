أحد أبطال طاش ما طاش لـ”المواطن”: أوعدك بتضحك رمضان هذي السنة

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التقت “المواطن” الممثل محمد السعيد والشهير بدوره في مسلسل العاصوف- سامي الطيان- وهو أحد الممثلين المشاركين في طاش ما طاش في نسخته الجديدة والأخيرة 2023 على هامش حفل هيئة فنون العمارة والتصميم.
وقال السعيد: حنا بكيناكم رمضان الي راح، أوعدك بتضحك رمضان هذي السنة، في إشارة إلى الدور الحزين الذي قام به في مسلسل العاصوف السنة الماضية، والدور الكوميدي الذي سيمثله في المسلسل الشهير طاش ما طاش بعد عودته للشاشة بمشاركة الثنائي الشهير عبدالله السدحان وناصر القصبي.
يذكر أن الممثل محمد السعيد شارك في العديد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل العاصوف عندما مثّل دور سامي الطيان ابن الفنان ناصر القصبي خالد الطيان.
ووجهت “المواطن” سؤالًا للسعيد عن سبب تواجده في حفل هيئة فنون العمارة والتصميم لإعلان الفائزين بجائزة المقالة الإبداعية، حيث ذكر بأنه حضر لمؤازرة صديقة الذي فاز بالمركز الأول عبدالعزيز الخليف، وأنه مهندس معماري وتخرج من جامعة الملك سعود بالرياض لهذا السبب حضر الحفل.
وكشف السعيد عن حياته الخاصة بأنه متزوج ويبلغ من العمر ثلاثين عامًا وليس كما يقال بأنه في العشرينيات.
وتتمنى “المواطن” للسعيد التوفيق والنجاح كأحد الممثلين السعوديين الصاعدين في المجال الفني.