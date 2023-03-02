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أكد أن أغلب الزبائن من فئة كبار السن

أحد بائعي الجراد: الأسعار تصل إلى 450 ريالًا

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
أحد بائعي الجراد: الأسعار تصل إلى 450 ريالًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف أحد بائعي الجراد، أن حركة السوق في بيع الجراد ببريدة جيدة، لافتًا إلى أن الأسعار تصل إلى 450 ريالًا.

وأضاف البائع خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أغلب الزبائن الذين يشترون منه الجراد من فئة كبار السن.

بدء موسم بيع الجراد

وبدأ خلال الفترة الحالية موسم بيع الجراد في بريدة، وهو موسم الربيع الذي تكثر فيه الرحلات البرية لممارسة هواية صيد الجراد وأكلها.

ويتغذى الجراد على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات البراعم.

مصدر غذائي

من جانبه، كشف استشاري طب الأسرة، الدكتور عواد الذايدي، عن احتواء الجراد على 60% من البروتين، بالإضافة إلى كونه “مقوي جنسي” وله فوائد عديدة.

وأشار الذايدي في تصريحات لقناة “الإخبارية” إلى أن أوروبا بدأت تتوجه للاعتماد عليه كمصدر غذائي صحي، موضحًا أن الجراد مذكور في القرآن والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل الجراد وفقاً لما ثبت في الحديث النبوي والسنة.

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