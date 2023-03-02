أحد بائعي الجراد: الأسعار تصل إلى 450 ريالًا

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كشف أحد بائعي الجراد، أن حركة السوق في بيع الجراد ببريدة جيدة، لافتًا إلى أن الأسعار تصل إلى 450 ريالًا.
فيديو | أحد باعة الجراد: الأسعار تصل إلى 450 ريالا وأغلب الزبائن من فئة كبار السن #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/k0TB1x54WL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2023
وأضاف البائع خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أغلب الزبائن الذين يشترون منه الجراد من فئة كبار السن.
وبدأ خلال الفترة الحالية موسم بيع الجراد في بريدة، وهو موسم الربيع الذي تكثر فيه الرحلات البرية لممارسة هواية صيد الجراد وأكلها.
ويتغذى الجراد على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات البراعم.
من جانبه، كشف استشاري طب الأسرة، الدكتور عواد الذايدي، عن احتواء الجراد على 60% من البروتين، بالإضافة إلى كونه “مقوي جنسي” وله فوائد عديدة.
فيديو | استشاري طب الأسرة د. عواد الذايدي: الجراد يحتوي على 60% من البروتين ويعد مقويا جنسيا وهناك توجه في أوروبا له
#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/axFyJC4Mvj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2023
وأشار الذايدي في تصريحات لقناة “الإخبارية” إلى أن أوروبا بدأت تتوجه للاعتماد عليه كمصدر غذائي صحي، موضحًا أن الجراد مذكور في القرآن والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل الجراد وفقاً لما ثبت في الحديث النبوي والسنة.