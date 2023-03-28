أحد مصابي حافلة عقبة شعار: تلقينا العلاج في المستشفى بعناية فائقة

كشف أحد المصابين من الجنسية المغربية في حادث حافلة عقبة شعار، أنه تلقى العلاج في المستشفى بعناية فائقة، مؤكدًا أن الفرق الطبية لم تقصر مع الحالات.

فيديو | أحد مصابي حادث حافلة عقبة شعار: تلقينا العلاج في المستشفى بعناية فائقة.. وسنغادر إلى أهلنا بسلام #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8NC8VbMB11 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2023

ووجه المصاب في حادث حافلة عقبة شعار، في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، الشكر للقيادة الرشيدة وأمير عسير وكل من ساعدوهم، لافتًا إلى أنه سيغادر إلى أهله غدًا بسلام.

حادث مأساوي

ووقع أمس حادث اصطدام حافلة عقبة شعار التي كان على متنها نحو 50 شخصًا بنهاية الجسر، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها.

وأسفر الحادث عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف الحادث على الفور، حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من الموقع وهي عسير المركزي وأمل خاص ومحايل عسير.

وأرجحت المصادر إلى أن السبب وراء الحادث فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى انحرافها بسبب عطل بالمكابح أسفر عن اصطدامها بنهاية الجسر.