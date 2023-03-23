أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي

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كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني عن أن ناديي النصر والاتحاد كانا أذكى في التعامل مع أزمة الديون والقضايا الخارجية عكس الأهلي الذي لم ينجح في التعامل معها على حد قوله.
في اندية ديونها ضعف ديون الاهلي في محكمة كأس💚💚 pic.twitter.com/TgcLC0GCQT
— احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) March 22, 2023
ونشر الشمراني مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” وهو يتحدث لبرنامج “المنتصف” قائلًا: “هناك أندية سعودية عليها ديون أكثر من الأهلي خارجيًّا ولكنهم نجحوا في التعامل والتعايش معها ولم توقع عليهم عقوبة عكس الأهلي الذي لم ينجح”.
وأضاف الشمراني: “تصريح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على أن الوزارة ستتدخل لحل كل مشاكل الأندية وقضاياها مطمئن ومهم لمصلحة الكرة السعودية ولسمعتها خاصة أننا مقبلون على مرحلة التعاقد مع نجوم عالميين للعب في الدوري السعودي”.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرر، معاقبة النادي الأهلي بحرمانه من قيد الصفقات الجديد لفترتي تسجيل.
وقال الإعلامي “عبدالرحمن الحميدي” مقدم برنامج “برا الـ18” المذاع على قناة SSC: “الفيفا قرر في قرار تاريخي معاقبة الراقي بالمنع من التسجيل لفترتي انتقالات، والمنع سيحدث حتى لو دفع أموال كل القضايا التي على النادي، والعقوبة جاءت بسبب كثرة القضايا على النادي”.