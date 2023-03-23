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الفيفا منع الأهلي من قيد الصفقات لفترتي تسجيل بسبب الديون والقضايا الخارجية

أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني عن أن ناديي النصر والاتحاد كانا أذكى في التعامل مع أزمة الديون والقضايا الخارجية عكس الأهلي الذي لم ينجح في التعامل معها على حد قوله.

التعامل الأفضل من النصر والاتحاد

ونشر الشمراني مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” وهو يتحدث لبرنامج “المنتصف” قائلًا: “هناك أندية سعودية عليها ديون أكثر من الأهلي خارجيًّا ولكنهم نجحوا في التعامل والتعايش معها ولم توقع عليهم عقوبة عكس الأهلي الذي لم ينجح”.

وأضاف الشمراني: “تصريح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على أن الوزارة ستتدخل لحل كل مشاكل الأندية وقضاياها مطمئن ومهم لمصلحة الكرة السعودية ولسمعتها خاصة أننا مقبلون على مرحلة التعاقد مع نجوم عالميين للعب في الدوري السعودي”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرر، معاقبة النادي الأهلي بحرمانه من قيد الصفقات الجديد لفترتي تسجيل.

وقال الإعلامي “عبدالرحمن الحميدي” مقدم برنامج “برا الـ18” المذاع على قناة SSC: “الفيفا قرر في قرار تاريخي معاقبة الراقي بالمنع من التسجيل لفترتي انتقالات، والمنع سيحدث حتى لو دفع أموال كل القضايا التي على النادي، والعقوبة جاءت بسبب كثرة القضايا على النادي”.

 

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