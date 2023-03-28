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متحدثًا عن وجود خلل في تركيبة جسمه

أحمد الشمراني: سلمان الفرج لا يهرب من المباريات

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
أحمد الشمراني: سلمان الفرج لا يهرب من المباريات
المواطن - فريق التحرير

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دافع الناقد الرياضي والإعلامي أحمد الشمراني عن قائد نادي الهلال، سلمان الفرج وذلك بعد الاتهامات التي وُجهت للاعب بأنه يتعمد الهرب من مباريات المنتخب السعودي.

وكان الفرج غاب عن مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام فنزويلا وبوليفيا بسبب الإصابة في منطقة الحوض.

سلمان الفرج لاعب قدوة

وتحدث أحمد الشمراني عن الفرج قائلًا: ” هو أحد اللاعبين المحترمين وأعتقد أن كثرة إصاباته تكمن في وجود خلل في تركيبة جسمه، ولا أعتقد أنه يتعمد الهروب”.

وأضاف الشمراني: ” التقارير الطبية تؤكد إصابة اللاعب، كيف يهرب؟!، الفرج من اللاعبين القدوة، فما بالك وهو قادم على مشاركات قوية مع الهلال، ويريد أن يكون لاعبًا أساسيًا”.

مدة غياب الفرج

وكان الهلال أعلن أمس الاثنين، في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت أن سلمان الفرج سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته من 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني غيابه عن مواجهة النصر يوم 18 إبريل المقبل في دوري روشن، وإمكانية غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل ضد فريق أوراوا الياباني.

وسيخوض أزرق الرياض مساء السبت المقبل، مواجهة قوية ضد نادي الخليج في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتسبب ضغط مباريات الهلال في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال شهر رمضان المبارك، في إثارة الغضب لدى جماهيره، وذلك مقارنة بعدد مباريات الأندية الأخرى في البطولة.

وسيلعب الهلال مع الخليج يوم 10 رمضان، الفيحاء يوم 13 رمضان، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

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