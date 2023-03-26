أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه !

وجه الناقد الرياضي أحمد الشمراني، رسالة إلى إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، بضرورة كشف حقيقة القضايا التي رُفعت ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد العقوبات الأخيرة التي وقعت على الراقي بسببها.

ليس عيباً ولا كارثة ولا خرقاً للاعراف والقوانيين ان تبين ادارة الاهلي من خلال المركز الاعلامي حقيقة هذه القضايا ولاباس ان تبين الاجرأت المتخذه حيال ذلك بدلاً من هذا الصمت المطبق فجمهوركم تاه بين خبر واخر وقضية واخرى💚💚 — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) March 25, 2023

وقال الشمراني عبر حسابه في “تويتر” : ” ليس عيبًا ولا كارثة ولا خرقًا للأعراف ولا للقوانين، أن تُبين إدارة الأهلي من خلال المركز الإعلامي حقيقة هذه القضايا، ولا بأس أن تُبين الإجراءات المتخذة حيالها، بدلًا من الصمت المطبق فجمهوركم تاه، بين خبر وآخر وقضية وأخرى”.

آخر عقوبة ضد الأهلي

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي رد على سؤال أحد متابعيه، بعدما سأل الأخير حول حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعد عقوبة جديدة وُقعت عليه من الفيفا أول أمس الجمعة.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “ما زال النادي بعيدًا عن عقوبة الخصم أو التهبيط، إذا ما تم تدارك الوضع وأثق في ذلك، من المهم أن يتم إلغاء قرار العقوبة الرياضية وهو المنع من التسجيل، أو على الأقل قبول التدابير لتأجيل العقوبة، ثم تسديد المطالبات المالية الحالية، لرفع بقية عقوبات المنع”.

6 ملايين ريال غرامة

وكان الشيخي أعلن مسبقًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم الأهلي 6.75 ملايين ريال بجانب دفع 28 ألف ريال شهريًّا بشكل متكرر، وذلك بعد فسخ عقد المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا مع الفريق بشكل غير مشروع، كما أصدر الفيفا قرارًا بمنع النادي من التسجيل مع عقوبة المنع السابقة، بسبب قضية اللاعب برادريتش الذي كسب قضيته.