Icon

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة Icon ولي العهد يصل المدينة المنورة Icon جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل Icon محمد عبده: الفنان كائن سياسي يخدم بلده Icon خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات Icon حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل Icon محمد عبده: أخوالي من اليمن وأبوي عسيري Icon إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير Icon أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه ! Icon الدراسة عبر البلاك بورد في جامعة حائل اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد العقوبات الموقعة على الفريق من الفيفا

أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه !

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه !
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه الناقد الرياضي أحمد الشمراني، رسالة إلى إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، بضرورة كشف حقيقة القضايا التي رُفعت ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد العقوبات الأخيرة التي وقعت على الراقي بسببها.

وقال الشمراني عبر حسابه في “تويتر” : ” ليس عيبًا ولا كارثة ولا خرقًا للأعراف ولا للقوانين، أن تُبين إدارة الأهلي من خلال المركز الإعلامي حقيقة هذه القضايا، ولا بأس أن تُبين الإجراءات المتخذة حيالها، بدلًا من الصمت المطبق فجمهوركم تاه، بين خبر وآخر وقضية وأخرى”.

آخر عقوبة ضد الأهلي

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي رد على سؤال أحد متابعيه، بعدما سأل الأخير حول حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعد عقوبة جديدة وُقعت عليه من الفيفا أول أمس الجمعة.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “ما زال النادي بعيدًا عن عقوبة الخصم أو التهبيط، إذا ما تم تدارك الوضع وأثق في ذلك، من المهم أن يتم إلغاء قرار العقوبة الرياضية وهو المنع من التسجيل، أو على الأقل قبول التدابير لتأجيل العقوبة، ثم تسديد المطالبات المالية الحالية، لرفع بقية عقوبات المنع”.

6 ملايين ريال غرامة

وكان الشيخي أعلن مسبقًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم الأهلي 6.75 ملايين ريال بجانب دفع 28 ألف ريال شهريًّا بشكل متكرر، وذلك بعد فسخ عقد المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا مع الفريق بشكل غير مشروع، كما أصدر الفيفا قرارًا بمنع النادي من التسجيل مع عقوبة المنع السابقة، بسبب قضية اللاعب برادريتش الذي كسب قضيته.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عصابة هوغ بول في مصر
العالم

ضبط عصابة هوغ بول في مصر

العالم
وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها
العالم

وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا...

العالم
وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
السعودية اليوم

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

السعودية اليوم
تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة...

العالم
أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية...

السعودية اليوم
وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم
غرائب

وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم

غرائب
يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة
السعودية اليوم

يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة...

السعودية اليوم
بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة
العالم

بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة

العالم