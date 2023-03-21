أحمد الفهيد للهلاليين‬⁩: جهزوا البشوت احتفالًا بقدوم الشيخ ⁧‫ميسي

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بشر الإعلامي والمحلل الرياضي أحمد الفهيد جمهور الهلال، اليوم الثلاثاء، بقدوم لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل أندريس ميسي.
أحمد الفهيد يبشر جمهور #الهلال: جهزوا البشوت احتفالًا في قدوم الشيخ #ميسي#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 20, 2023
وقال أحمد الفهيد في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج أكشن مع وليد، المذاع على قناة إم بي سي: إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي سيكون جزءًا من المرحلة القادمة، لذلك أقول للهلاليين، جهزوا البشوت احتفالًا بقدوم الشيخ ميسي.
وفي سياق آخر قارن المحلل الرياضي، بين المدرب الأرجنتيني رامون دياز ورازفان لوشيسكو، مشيرًا إلى أن دياز قاد فريق الهلال في أوقات صعبة وحقق الدوري والسوبر، كما تأهل لنهائي أسيا وأخذ وصيف العالم.
وأردف الفهيد، قائلًا: فاز الهلال في عهد دياز كذلك ببطولة لوسيل، وما زال ينافس على الدوري، وتأهل لنصف نهائي كأس الملك.
وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن دياز يلعب بالمتاح لديه، لذلك فهو مدرب عظيم، ولكن لا أؤيد استمراره في الموسم القادم، فالهلال يحتاج لمدرب عالمي يليق بالمرحلة القادمة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قال: إن هناك ميزانية محددة لجلب الصفقات للأندية السعودية، وذلك بعد تردد أنباء عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.
وأضاف وزير الرياضة: “لا يمكننا فرض صفقة لاعب على حساب آخر لكل الأندية، الأندية هي من تحدد احتياجاتها وسندعم كل الأندية، وهناك ميزانية محددة لجلب الصفقات، وقد وضحت هذا الأمر من قبل”.
واسترسل الوزير: “سنعالج مع الأندية الأزمات المالية والقضايا التي تُعاني منها، وعلى الأندية أن تُقدم جميع المستندات، لنقوم بدعمها سواسية”.
وواصل عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “هناك 138 قناة تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين وفقًا لـ آخر إحصائية وصلت لي، ونعمل على نقل مباريات الدوري السعودي على مزيد من القنوات لجلب مزيد من السائحين إلى المملكة”.