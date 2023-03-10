أحمد حجازي: الاتحاد يلعب على قلب رجل واحد وأنا بخير

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أكد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب نادي الاتحاد، أنه بخير ولا يمر بأي وعكة صحية، وذلك بعد أن قدم أداءً جيدًا في مباراة النصر في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أحمد حجازي -لاعب #الاتحاد:فوز مهم على أرضنا..فريق نلعب كمجموعة وكلنا على قلب واحد..غبت على التدريبات بسبب كدمة..لا يوجد شيء يعني لاعب غير جاهز .. قلت لزكريا أن تغطيته هي اللي حتفوزنا.#الاتحاد_النصر#النصر_الاتحاد#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 9, 2023
وتحدث حجازي لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “فوز مهم لنا في جدة وعلى أرضنا، أنا بخير ولم أمر بوعكة صحية، إذا لم أكن جاهزًا بنسبة 100% لن أشارك في أي مباراة”.
وأضاف حجازي: “أخبرت زكريا هوساوي أن تغطيته في إحدى الكرات ومنع النصر من تسجيلها ستكون مفتاح فوزنا في المباراة، وهو ما تحقق في نهاية الأمر”.
يذكر أن النجم البرازيلي رومارينيو كان خطف هدف الفوز لـ الاتحاد في مباراة النصر في الدقيقة الـ81، بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد شراحيلي.
ويتواجد العميد في صدارة دوري روشن برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.