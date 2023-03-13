أحمد حجازي: بطولة كأس الملك مهمة لنا

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري أحمد حجازي عن سعادته بتجاوز عقبة الفيحاء، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

تعليق أحمد حجازي

وتحدث أحمد حجازي عن مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، قائلًا: “بطولة كأس الملك مهمة لنا، صحيح بدأنا المباراة بشكل سيء، وكان طبيعيًا أن نستقبل هدفًا ونجحنا في استعادة قوانا في الشوط الثاني، وكنا بأقصى تركيزنا”.

وأضاف أحمد حجازي خلال تصريحاته لقناة SSC الرياضية: “مباريات الكأس لها حسابات خاصة، ونجحنا في الفوز باللقاء بخبرتنا وشخصيتنا”.

وعن المجهود الكبير في مباراة الكلاسيكو ضد النصر، قال: “بالتأكيد مجهود كبير لكننا كنا مستعدين بشكل جيد جدًا قبل بداية الموسم، وجميع العناصر جاهزة ومستعدين بدنيًا وذهنيًا للمباريات القادمة”.

تأهل الاتحاد لنصف النهائي

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.