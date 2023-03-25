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خلال مواجهة مصر ضد مالاوي

أحمد حجازي يتألق بـ4 أرقام مميزة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
أحمد حجازي يتألق بـ4 أرقام مميزة
المواطن - فريق التحرير

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ظهر نجم فريق الاتحاد، أحمد حجازي بشكل مميز مع منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مواجهة مالاوي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

أحمد حجازي يخطف الأنظار

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام أحمد حجازي ضد مالاوي، حيث إنه الأكثر لمسًا للكرة بـ86 مرة.

أحمد حجازي
حجازي

وتصدر أحمد حجازي قائمة الأكثر منحًا للتمريرات الناجحة برصيد 74 تمريرة، والأكثر دقة في التمرير بنسبة 94.9%، كما أنه الأكثر منحًا للكرات الطويلة الناجحة بـ10 كرات، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ8 درجات.

أحمد حجازي
إحصائيات حجازي

فوز مصر ضد مالاوي

ولعب منتخب مصر ضد مالاوي بالأمس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2023″، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

ورفع منتخب مصر الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم إفريقيا، بالتساوي مع غينيا، فيما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط، متساويًا مع إثيوبيا.

محمد صلاح مع منتخب مصر
صلاح – المصدر @caf_online_AR
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