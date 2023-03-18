أحمد شراحيلي: الاتحاد حقق الفوز بصعوبة

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
أكد اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن فريقه حقق الفوز بصعوبة على الفتح رغم إحراز أصفر جدة لخماسية وذلك في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
🎙️ أحمد شراحيلي – لاعب #الاتحاد: فوز مهم وصعب، وفي الشوط الثاني استحوذنا أكثر واستطعنا تسجيل 5 أهداف.#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/smdA2JjsX0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023
وتحدث شراحيلي لـ قناة SSC بعد الفوز قائلًا: ” العميد حقق الفوز بصعوبة رغم إحرازنا لخماسية، والأداء في الشوط الأول لم يكن قويًا من طرفنا، لكن الحال تغير في الشوط الثاني”.
وأضاف شراحيلي: ” بمجرد أن ضغطنا في الشوط الثاني، نجحنا في تسجيل 5 أهداف وهذا أمر جيد”.
جدير بالذكر أن العميد سيواجه نادي ضمك في الجولة الـ22 من دوري روشن، مساء الثلاثاء 4 أبريل المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
وفي مباراة اليوم، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ أصفر جدة في الدقيقة السابعة ثم تعادل المغربي مراد باتنا لنادي الفتح في الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، ثم عزز أحمد شراحيلي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ59.
وعند حلول الدقيقة التسعين، سجل البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الرابع للعميد، ثم أضاف حمدالله الهدف الثالث له والخامس لـ الاتحاد في الدقيقة الـ98.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الاتحاد 50 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.