أحمد شراحيلي: الاتحاد حقق الفوز بصعوبة

أكد اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن فريقه حقق الفوز بصعوبة على الفتح رغم إحراز أصفر جدة لخماسية وذلك في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

🎙️ أحمد شراحيلي – لاعب #الاتحاد: فوز مهم وصعب، وفي الشوط الثاني استحوذنا أكثر واستطعنا تسجيل 5 أهداف.#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/smdA2JjsX0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

وتحدث شراحيلي لـ قناة SSC بعد الفوز قائلًا: ” العميد حقق الفوز بصعوبة رغم إحرازنا لخماسية، والأداء في الشوط الأول لم يكن قويًا من طرفنا، لكن الحال تغير في الشوط الثاني”.

الضغط مكّن الاتحاد من الفوز بخماسية

وأضاف شراحيلي: ” بمجرد أن ضغطنا في الشوط الثاني، نجحنا في تسجيل 5 أهداف وهذا أمر جيد”.

جدير بالذكر أن العميد سيواجه نادي ضمك في الجولة الـ22 من دوري روشن، مساء الثلاثاء 4 أبريل المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي مباراة اليوم، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ أصفر جدة في الدقيقة السابعة ثم تعادل المغربي مراد باتنا لنادي الفتح في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، ثم عزز أحمد شراحيلي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ59.

العميد في الصدارة

وعند حلول الدقيقة التسعين، سجل البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الرابع للعميد، ثم أضاف حمدالله الهدف الثالث له والخامس لـ الاتحاد في الدقيقة الـ98.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الاتحاد 50 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.