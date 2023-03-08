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يحيه نُخبة من أبرز النجوم مساء الأربعاء

أحمد عدوية على كرسي متحرك في حفل تكريم هاني شنودة بالرياض

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
أحمد عدوية على كرسي متحرك في حفل تكريم هاني شنودة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم أحمد عدوية، على كرسي متحرك، خلال حضوره حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة بالمملكة.

حفل تكريم هاني شنودة

ووصل عدد كبير من المطربين المصريين، اليوم، المشاركين في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، والذي يقام مساء اليوم الأربعاء بالرياض.

ونشرت الصفحة الرسمية للحفل فيديو له أثناء وصوله الحفل، الذي يحيه نُخبة من أبرز النجوم الذين كان للموسيقار الكبير هاني شنودة بصمة في مشوارهم الفني، ومنهم محمد منير، عمرو دياب، أنغام، أحمد عدوية، مُصطفي حجاج، وآخرون…، وسيقدم النُّجوم المُشاركون مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي تعاونوا فيها معه.

بمصاحبة أكتر من 120 عازفًا

يأتي الحفل بمناسبة تكريم موسيقى هاني شنودة بمصاحبة أكتر من 120 عازفًا بقيادة هاني فرحات مع حضور نخبة من أهم الأصوات المصرية بتوزيعات جديدة لأغاني هذا الموسيقار الملهم وإخراج المبدع خيري بشارة.

تُعرض سهرة “ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة” على “MBC مصر” الأربعاء الساعة 8:30 مساءً على “MBC مصر”.

وكان محمد منير، قد علق على تكريم هاني شنودة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مغردًا: “كل الشكر والفخر لحضور تكريم صديقي ورفيق مشواري الفنان هاني شنودة الذي ساهم في تقديم الأغنية البديلة بعد رحيل جيل العمالقة والذي أثر في جيل جديد بالكامل وهاني كان رائدًا لهذا المشروع شكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ الذي أتاح لي هذه الفرصة للمرة الثانية”.

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