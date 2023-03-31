أحمد عمر هاشم يعود لمصر بطائرة طبية مجهزة

كشفت وسائل إعلام مصرية أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد وصوله على متن طائرة طبية خاصة، مساء أمس الخميس، قادمة من مالطا.

إغماء ومشاكل تنفسية

وكان هاشم قد تعرض للإغماء المصاحب لمشاكل تنفسية، حيث كان في طريقه إلى دولة الجزائر للمشاركة باحد المؤتمرات، وأثناء الرحلة شعر بحالة إعياء شديدة استوجبت الهبوط اضطراريًّا وكان أقرب مطار في مالطا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تم التواصل مع القنصل المصري بمالطا وبدوره تواصل مع الخارجية وباتصالات بين عدة أطراف، تم إبلاغ رئاسة الجمهورية.

العودة لمصر

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطائرة طبية خاصة، لإعادة الدكتور أحمد عمر هاشم لأرض الوطن، وفور وصوله لأرض الوطن تم نقله لمستشفى خاص وحالته الآن مستقرة.