Icon

حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين Icon السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا Icon شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين Icon غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا Icon موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة Icon 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة Icon سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات Icon سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا Icon 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا Icon 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تعرض للإغماء ومشاكل تنفسية

أحمد عمر هاشم يعود لمصر بطائرة طبية مجهزة

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ صباحاً
أحمد عمر هاشم يعود لمصر بطائرة طبية مجهزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام مصرية أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد وصوله على متن طائرة طبية خاصة، مساء أمس الخميس، قادمة من مالطا.

إغماء ومشاكل تنفسية

وكان هاشم قد تعرض للإغماء المصاحب لمشاكل تنفسية، حيث كان في طريقه إلى دولة الجزائر للمشاركة باحد المؤتمرات، وأثناء الرحلة شعر بحالة إعياء شديدة استوجبت الهبوط اضطراريًّا وكان أقرب مطار في مالطا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تم التواصل مع القنصل المصري بمالطا وبدوره تواصل مع الخارجية وباتصالات بين عدة أطراف، تم إبلاغ رئاسة الجمهورية.

العودة لمصر

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطائرة طبية خاصة، لإعادة الدكتور أحمد عمر هاشم لأرض الوطن، وفور وصوله لأرض الوطن تم نقله لمستشفى خاص وحالته الآن مستقرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية
المجتمع

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك...

المجتمع
تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39%
السعودية اليوم

تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا...

السعودية اليوم
أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن وخططها المستقبلية
السعودية اليوم

أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن...

السعودية اليوم
موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

الرياضة
أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى صباح الغد
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

العالم
كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل...

الرياضة