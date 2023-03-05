أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي

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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، عن صدور أمر أميري، اليوم الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.
واستقالت الحكومة الكويتية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، على إثر توتر في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وصد أمر أميري وقتها بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال.