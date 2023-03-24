أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته الدفاع الأمريكية تحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسة رفع الطاقات التشغيلية في الحرمين الشريفين لاستقبال أول جمعة في رمضان توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024 البرتغال تقسو على ليشتنشتاين برباعية في ليلة تاريخية لـ رونالدو الخطوات العملية للتعاقد مع المحامي الجيد للقضية دعم القيادة السخي نهج إنساني متبع لدعم المبادرات الإنسانية المبتكرة
صدر عن نادي الأحساء الأدبي كتاب “أبو شموخ.. سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي”، لمؤلفه الأخصائي الصحي الشاب محمد سعد العميري الشهري، وهو سيرة ذاتية حافلة بالمواقف والتحديات التي صادفته؛ كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغلب عليها كلها بثقته بالله، ثم بنفسه وصبره وإرادته.
وتم تدشين الكتاب بحضور الأمراء والأميرات، ورجال الأعمال والأدباء والإعلاميين والمشائخ.
وقال المشرف على الكتاب الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري رئيس نادي الأحساء الأدبي: في الحقيقة قام النادي بطباعة كتاب أبو شموخ- سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي، وفق الأهداف التي يتبناها النادي، لعل من أهمها أن الكتاب يحكي إرادة صلبة صادقة لشاب وُلد معاقًا وحفر في الصخر حتى وصل لما وصل إليه، كما أن الكتاب يكشف عن همة قوية للمؤلف محمد بن سعد العميري الشهري وكيف تحدى الإعاقة بالثقة بالله أولًا، ثم بالعزيمة والإصرار، كما أن نادي الأحساء الأدبي يولي المبدعين من الشباب والشابات من ذوي الهمم من المعاقين خاصة اهتمامًا ورعاية، ويتبنى إبداعاتهم ومواهبهم وللنادي شراكات مع بعض الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، وهو سيرة ذاتية تحمل مضامين كبيرة ومؤثرة، ميزتها أن كل كلمة في هذه السيرة صادقة، أشكر الابن محمد، وأتمنى له حياة سعيدة كما صنعها بتوفيق الله ثم بثقته بنفسه وإيمانه بأن سلم النجاح تبدأ صعبة خاصة لمن هم في مثل حالته، لكن الوصول للهدف ليس صعبًا أو بعيدًا.
وتخلل حفل التدشين العديد من الفقرات ومنها عروض مرئية وكلمات للضيوف، وتم خلاله توزيع نسخ من الكتاب.
ثم قام المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية حركية بتقليد محمد الشهري بميدالية التميز ومنحه لقب سفير حركية.
ووجه مؤلف الكتاب محمد الشهري شكره لكل من سانده ودعمه خلال مراحل حياته.