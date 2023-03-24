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جمعية حركية تمنح لقب سفير لمؤلفه

‏أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ صباحاً
‏أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي
المواطن - فريق التحرير

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صدر عن نادي الأحساء الأدبي كتاب “أبو شموخ.. سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي”، لمؤلفه الأخصائي الصحي الشاب ‫محمد سعد العميري الشهري، وهو سيرة ذاتية حافلة بالمواقف والتحديات التي صادفته؛ كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغلب عليها كلها بثقته بالله، ثم بنفسه وصبره وإرادته.

وتم تدشين الكتاب بحضور الأمراء والأميرات، ورجال الأعمال والأدباء والإعلاميين والمشائخ.

عزيمة وإصرار

وقال المشرف على الكتاب الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري رئيس نادي الأحساء الأدبي: في الحقيقة قام النادي بطباعة كتاب أبو شموخ- سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي، وفق الأهداف التي يتبناها النادي، لعل من أهمها أن الكتاب يحكي إرادة صلبة صادقة لشاب وُلد معاقًا وحفر في الصخر حتى وصل لما وصل إليه، كما أن الكتاب يكشف عن همة قوية للمؤلف محمد بن سعد العميري الشهري وكيف تحدى الإعاقة بالثقة بالله أولًا، ثم بالعزيمة والإصرار، كما أن نادي الأحساء الأدبي يولي المبدعين من الشباب والشابات من ذوي الهمم من المعاقين خاصة اهتمامًا ورعاية، ويتبنى إبداعاتهم ومواهبهم وللنادي شراكات مع بعض الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، وهو سيرة ذاتية تحمل مضامين كبيرة ومؤثرة، ميزتها أن كل كلمة في هذه السيرة صادقة، أشكر الابن محمد، وأتمنى له حياة سعيدة كما صنعها بتوفيق الله ثم بثقته بنفسه وإيمانه بأن سلم النجاح تبدأ صعبة خاصة لمن هم في مثل حالته، لكن الوصول للهدف ليس صعبًا أو بعيدًا.

عروض متنوعة

وتخلل حفل التدشين العديد من الفقرات ومنها عروض مرئية وكلمات للضيوف، وتم خلاله توزيع نسخ من الكتاب.

ثم قام المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية حركية بتقليد محمد الشهري بميدالية التميز ومنحه لقب سفير حركية.

ووجه مؤلف الكتاب محمد الشهري شكره لكل من سانده ودعمه خلال مراحل حياته.

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