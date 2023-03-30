أدلة أمريكية بوجود صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن لديه أدلة جديدة على وجود صفقة أسلحة جديدة بين روسيا وكوريا الشمالية لتأجيج الحرب في أوكرانيا ، وفي المقابل تزود بيونج يانج بالأغذية والسلع اللازمة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن روسيا ستتلقى أكثر من عشرين نوعًا من الأسلحة والذخيرة من بيونج يانج، مقابل أن ترسل روسيا طعامًا مقابل الذخيرة كجزء من الصفقة المقترحة، بحسب “العربية”.

وسيط الصفقات

وفي وقت سابق من اليوم، حددت الولايات المتحدة، هوية رجل سلوفاكي زعمت أنه ينشط كوسيط في جهود روسيا لشراء أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية لدعم حربها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن أشوت مكريتشيف البالغ 56 عامًا من براتيسلافا شارك في ترتيب صفقات بيع ومقايضة مع كوريا الشمالية لشحن “أكثر من عشرين” نوعًا من الأسلحة والذخائر إلى روسيا بين أواخر عام 2022 وأوائل 2023.

وأضافت الوزارة أن بيونج يانج كانت تحصل في المقابل على أموال نقدية وطائرات تجارية وسلع ومواد خام.