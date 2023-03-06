أرامكو ترفع رسميًا أسعار النفط لشهر أبريل

قررت شركة أرامكو، أكبر مصدر عالمي للنفط، رفع الأسعار لشهر أبريل في آسيا وأوروبا، حيث بلغ سعر المبيع الرسمي لـ”عربي خفيف” لأبريل 2.5 دولار لمؤشر دبي-عمان بأعلى من 50 سنتًا عن شهر مارس.

رفع أسعار أبريل

وذكرت ذلك وكالة “بلومبرج”، اليوم الأحد، أن أرامكو، رفعت سعر شحنات أبريل من نفطها إلى شمال غرب أوروبا. وقالت للمشترين في البحر المتوسط​​، أن الأسعار المحددة بالنسبة لخام برنت ICE ارتفعت بمقدار 0.3 دولار.

وتضع المملكة جدول تسليم بناءً على طلبات المستهلكين في بداية كل شهر، ومع ذلك، تم تعديل سياسة التسعير بشكل كبير بسبب الوضع في أوكرانيا، والذي كان له تأثير على سوق النفط العالمية.

ارتفاع الطلب

ويرتفع الطلب على النفط في آسيا وأوروبا، في حين تراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف هذا العام، ويرى العديد من تجار الطاقة والمديرين التنفيذيين أنها ترتفع – ربما إلى 100 دولار للبرميل – مع تعافي الاقتصاد الصيني بعد رفع الإغلاق بسبب فيروس كورونا وتباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

تأتي هذه الزيادة متماشية مع توقعات استطلاع أجرته بلومبرغ لشركات التكرير والتجار، والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 55 سنتاً للبرميل. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي ترفع فيه “أرامكو” أسعار شحناتها إلى آسيا التي تعتبر أكبر أسواقها.

عملاء الولايات المتحدة

لم تتغير أسعار الشحنات الموجهة إلى عملاء الولايات المتحدة، إلا أن تلك الخاصة بعملاء في شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، قفزت بما يصل إلى 1.30 دولار للبرميل.

منذ بداية العام، انخفض سعر مزيج برنت 0.1% فقط ليسجل 85.83 دولار للبرميل، وذلك بعد انخفاض كبير من حوالي 115 دولاراً للبرميل في منتصف 2022، بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

السوق الآسيوي

وتُعد المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وتتصدر مجموعة أوبك + إلى جانب روسيا. وأشار التحالف الذي يضم 23 دولة إلى أنه لن يرفع الإنتاج حتى العام المقبل على الأقل.

وتبيع أرامكو نحو 60٪ من شحناتها من الخام إلى آسيا، معظمها بموجب عقود طويلة الأجل، ويتم مراجعة أسعارها كل شهر.وتعتبر الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند ضمن أكبر المشترين.

أسعار الفائدة

في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط العالمية برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة النقدية بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

تقرير الوظائف

ومن المرجح أيضًا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة يليه تقرير التضخم لشهر فبراير المقرر الأسبوع المقبل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه من المحتمل جدًا أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء.