أرامكو توزع 73.15 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.15 مليار ريال (19.51 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2022، ويمثل ذلك زيادة 4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح لأرامكو السعودية والتي تهدف لتقديم توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.

تاريخ الأحقية

وسيكون تاریخ الأحقیة في 1444/08/22ھ الموافق 2023/03/14م، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

ارتفاع الأرباح

في سياق متصل، أعلنت أرامكو، ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 46.46% في 2022، إلى نحو 604.01 مليار ريال (161.07 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 412.4 مليار ريال (109.97 مليار دولار) في 2021.

وقالت “أرامكو”، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن هذه الزيادة تعكس في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير، مقارنة مع صافي الدخل في عام 2021.