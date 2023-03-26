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يشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا

أرامكو هواجين يبدأ أعمال البناء في مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في الصين

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
أرامكو هواجين يبدأ أعمال البناء في مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في الصين
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم أرامكو السعودية وشركاؤها، مجموعة “نورينكو” ومجموعة “بانجين” الصناعية، بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين.

وتعمل شركة أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية (30%) ومجموعة “نورينكو” (51%) ومجموعة “بانجين” الصناعية (19%)، على تطوير مشروع مجمع جرينفيلد، الذي سيشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ومعمل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين و2 مليون طن متري من البارازايلين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2023 بعد أن حصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة، ويُتوقع أن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2026.

توسع مستمر في الصين

وستورّد أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني أن هذا المشروع سيدعم الطلب الصيني المتزايد على الوقود والمنتجات الكيميائية، كما أنه يمثل علامة فارقة في إستراتيجيتنا للتوسع المستمر في الصين والمنطقة بشكل عام والتي تُعد محركًا مهمًا بشكل متزايد للطلب العالمي على البتروكيميائيات.

من جهته أفاد نائب المدير العام لمجموعة “نورينكو”، زو وينشاو أن هذه المصفاة الضخمة والمجمع البتروكيميائي تمثّل مشروعًا رئيسًا لمجموعة نورينكو لتُسهم من خلاله في تنفيذ وتحقيق التنمية المشتركة من خلال مبادرة (الحزام والطريق) المتميّزة، كما أنه يعزز إعادة الهيكلة الصناعية وقطاع النفط والبتروكيميائيات ليصبح أقوى وأفضل وأكبر، وسيؤدي المشروع دورًا مهمًا في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والمملكة، وتحقيق التنمية والازدهار لكليهما.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة ومجموعة”بانجين”، جيا فاي أن لهذا المشروع أهمية كبيرة بالنسبة إلى بانجين من أجل تشجيع زيادة المواد الكيميائية والمنتجات المتخصصة، وتعزيز التكامل بين صناعة التكرير والكيميائيات، ويسعى إلى تسريع عملية تطوير قاعدة وطنية مهمة لصناعة البتروكيميائيات والكيميائيات الدقيقة.

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