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إجمالي حقوق الملكية يسجل نمواً بنسبة 27%

أرباح “أسترا الصناعية” تقفز 134% إلى 474 مليون ريال العام الماضي

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
أرباح “أسترا الصناعية” تقفز 134% إلى 474 مليون ريال العام الماضي
المواطن - فريق التحرير

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سجلت مجموعة “أسترا الصناعية” قفزة في الأرباح، بنهاية العام 2022، إذ بلغت نحو 474.32 مليون ريال بزيادة نسبتها 134.4%، مقارنة بأرباح عام 2021 البالغة نحو 202.37 مليون ريال.

ارتفاع صافي الربح

وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، أن الارتفاع في صافي الأرباح السنوية يعود بشكل رئيسي إلى الربح من العمليات غير المستمرة، وارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعات الأدوية والكيماويات المتخصصة، وصناعات الحديد، وانخفاض صرف العملات الأجنبية والتضخم في قطاعي الأدوية، والكيماويات المتخصصة.

إجمالي حقوق الملكية

وأشارت الشركة إلى تراجع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في قطاعات الكيماويات المتخصصة وصناعات الحديد وقطاعات أخرى.

كما نوهت “أسترا” إلى وجود ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وفي جميع القطاعات.

وسجل إجمالي حقوق الملكية نموا بنسبة 27% بنهاية العام الماضي ليصل نحو 1.913 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.504 مليار ريال في عام 2021.

وحقق إجمالي الدخل الشامل نموا 178.6% للعام الماضي إلى 517.745 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 185.794 مليون ريال في العام 2021.

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