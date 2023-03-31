أرتيتا وساكا الأفضل في البريميرليج لشهر مارس

حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة
فاز المدير الفني لفريق أرسنال، ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في مارس بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما توج لاعبه بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن فوز ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في الشهر، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لتحقيق الفوز في 4 مباريات.
وتُعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها ميكيل أرتيتا بجائزة مدرب الشهر في الموسم الحالي من البريميرليج، حيث سبق وحصل عليها في نوفمبر، ديسمبر ويناير.
وفاز ساكا بجائزة أفضل لاعب في الشهر، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، حيث شارك أساسيًا في الـ4 انتصارات التي حققها، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، من الفوز في 22 مباراة، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 3 لقاءات.