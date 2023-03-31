أرتيتا وساكا الأفضل في البريميرليج لشهر مارس

فاز المدير الفني لفريق أرسنال، ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في مارس بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما توج لاعبه بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب.

أرتيتا وساكا الأفضل

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن فوز ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في الشهر، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لتحقيق الفوز في 4 مباريات.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها ميكيل أرتيتا بجائزة مدرب الشهر في الموسم الحالي من البريميرليج، حيث سبق وحصل عليها في نوفمبر، ديسمبر ويناير.

وفاز ساكا بجائزة أفضل لاعب في الشهر، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، حيث شارك أساسيًا في الـ4 انتصارات التي حققها، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

أرسنال في الدوري الإنجليزي

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، من الفوز في 22 مباراة، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 3 لقاءات.