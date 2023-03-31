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بعد تألق أرسنال بشكل لافت

أرتيتا وساكا الأفضل في البريميرليج لشهر مارس

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
أرتيتا وساكا الأفضل في البريميرليج لشهر مارس
المواطن - فريق التحرير

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فاز المدير الفني لفريق أرسنال، ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في مارس بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما توج لاعبه بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب.

أرتيتا وساكا الأفضل

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن فوز ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في الشهر، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لتحقيق الفوز في 4 مباريات.

أرتيتا وساكا
مدرب أرسنال وساكا

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها ميكيل أرتيتا بجائزة مدرب الشهر في الموسم الحالي من البريميرليج، حيث سبق وحصل عليها في نوفمبر، ديسمبر ويناير.

ميكيل أرتيتا
مدرب أرسنال – المصدر arsenal

وفاز ساكا بجائزة أفضل لاعب في الشهر، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، حيث شارك أساسيًا في الـ4 انتصارات التي حققها، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ساكا
ساكا – المصدر arsenal

أرسنال في الدوري الإنجليزي

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، من الفوز في 22 مباراة، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 3 لقاءات.

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