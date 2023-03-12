أردني يحاول قتل والده المسن داخل مسجد

اعتدى شاب أردني على والده محاولًا قتله، في جريمة هزت العاصمة الأردنية عمان.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، طعن شاب مساء الأحد، والده المسن، ثم ضربه بآلة حادة على رأسه، داخل مسجد في منطقة جبل الجوفة، بالعاصمة عمان، وفقًا لموقع نبأ الأردن.

وتلقت أجهزة الشرطة في عمان بلاغًا، بتعرض رجل للطعن والضرب على يد ابنه، الذي لاذ بالفرار عقب ارتكاب جريمته، فيما أكد شهود عيان أن الشاب اعتاد إيذاء والده والشجار معه.

وتولت قوات الدفاع المدني نقل المصاب إلى مستشفى البشير الحكومي، حيث تجاوز مرحلة الخطر، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة الجاني.