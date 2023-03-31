أردني يكتب أمنية غريبة على أكواب مياه وزعها على الصائمين

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وثقت صور متداولة، عبارة مكتوبة على أكواب مياه وزعها شاب على الصائمين في الأردن وأثارت جدلًا واسعًا.
وبحسب الصور المتداولة، كتب الشاب على أكواب الماء عبارة “ادعي لي أتزوجها” أو “ادعوا لي أتزوجها”، في إشارة لمطالبة الصائمين بالدعاء له ليتزوج الفتاة التي يريدها.
وجرى تداول الصور على نطاق واسع، وتضمنت التعليقات عبارات بعضها مؤيد لفكرة الشاب.