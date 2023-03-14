مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
تمكن وافد أردني في الكويت من الهرب، بعد تعرضه لمحاولة خطف من قبل عصابة تضم ثلاثة أشخاص.
وكشف حساب تفتيش الكويت التابع لوزارة الداخلية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن “الوافد الأردني تمكن من الهروب بعد محاولة اختطافه وهو شبه عارٍ وبملابس ممزقة”.
ودخل الوافد على أصحاب أحد المخيمات في أعقاب هروبه، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لإبلاغها بما حدث.