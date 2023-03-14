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دخل على أصحاب أحد المخيمات في أعقاب هروبه

أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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تمكن وافد أردني في الكويت من الهرب، بعد تعرضه لمحاولة خطف من قبل عصابة تضم ثلاثة أشخاص.

تفاصيل الحادث

وكشف حساب تفتيش الكويت التابع لوزارة الداخلية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن “الوافد الأردني تمكن من الهروب بعد محاولة اختطافه وهو شبه عارٍ وبملابس ممزقة”.

ودخل الوافد على أصحاب أحد المخيمات في أعقاب هروبه، وتم التواصل مع وزارة الداخلية لإبلاغها بما حدث.

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