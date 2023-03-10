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يأتي ذلك في وقت حرج بعد الزلزال

أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
المواطن - فريق التحرير

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وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكون في 14 من مايو المقبل، وذلك قبل شهر من الموعد المقرر على الرغم من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.

وقت حرج

يأتي ذلك، في وقت حرج حيث تكافح البلاد عواقب الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص وترك مئات الآلاف في 11 ولاية تركية يحتمون في خيام أو مساكن مؤقتة.

وأوضح أردوغان في خطاب متلفز أن توقيع المرسوم، جاء بعد إجراء تقييم شامل لإجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.

أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو

 رفع آثار الزلزال

وفي حديث عن الإجراءات الحكومية المستعجلة لمساعدة المناطق المتضررة بالزلازل، قال الرئيس التركي: الحكومة تمكنت من رفع آثار الزلزال، وسنكمل 300 ألف منزل في عام واحد والانتخابات لن تعرقل ذلك.

ولفت إلى أن هناك من يحاول استغلال الزلزال وآثاره في سياقات سياسية، مضيفًا: لكن ذلك لن يؤثر على عزمنا وخططنا، منتقدًا قادة المعارضة بالقول إن تصريحات قادة المعارضة بشأن الزلزال وآثاره تبرهن على محاولاتهم المستمرة لنشر الشائعات.

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