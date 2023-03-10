أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة وزير الإعلام: العلم السعودي يرفرف حاملًا مضامين التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم تركي بن محمد بن فهد: العلم السعودي رمز الرسالة الخالدة والقوة
وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكون في 14 من مايو المقبل، وذلك قبل شهر من الموعد المقرر على الرغم من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.
يأتي ذلك، في وقت حرج حيث تكافح البلاد عواقب الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص وترك مئات الآلاف في 11 ولاية تركية يحتمون في خيام أو مساكن مؤقتة.
وأوضح أردوغان في خطاب متلفز أن توقيع المرسوم، جاء بعد إجراء تقييم شامل لإجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.
وفي حديث عن الإجراءات الحكومية المستعجلة لمساعدة المناطق المتضررة بالزلازل، قال الرئيس التركي: الحكومة تمكنت من رفع آثار الزلزال، وسنكمل 300 ألف منزل في عام واحد والانتخابات لن تعرقل ذلك.
ولفت إلى أن هناك من يحاول استغلال الزلزال وآثاره في سياقات سياسية، مضيفًا: لكن ذلك لن يؤثر على عزمنا وخططنا، منتقدًا قادة المعارضة بالقول إن تصريحات قادة المعارضة بشأن الزلزال وآثاره تبرهن على محاولاتهم المستمرة لنشر الشائعات.