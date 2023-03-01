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ستُجرى في موعدها المحدد 14 مايو

أردوغان يعلن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
أردوغان يعلن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المحدد في 14 مايو.

موعد الانتخابات

وقال أردوغان، في كلمة أمام برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، إن هذه الأمة ستفعل ما يلزم يوم 14 مايو. وكان يشير إلى التاريخ الذي ذكر في السابق أن الانتخابات ستجرى فيها.

وأثيرت الشكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير، وأودى بحياة الآلاف، وشرد الملايين من الأشخاص.

تحديات كبيرة

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وهو الموعد الأصلي، قبل أن يتم تقديمها إلى مايو تجنباً للعطلات في يونيو، لكن الزلزال أخلط حسابات الحكومة.

وبعد أيام من الزلزال، قال مسؤول تركي إن الكارثة تسببت في وجود صعوبات جمة أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن مقربون من أردوغان قالوا إن الحكومة لم تعد تؤيد فكرة التأجيل، وفق وكالة رويترز.

أسباب التراجع

وذكر مسؤول حكومي للوكالة أن هناك أسباباً عدة أدت للتراجع عن فكرة التأجيل، منها الاعتقاد بأن الحكومة تتجنب الانتخابات من جهة، وردّ الفعل السلبي من المعارضة على مقترح التأجيل من جهة أخرى، إلى جانب المسائل القانونية المتعلقة بالدستور.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفًا.

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