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بعد تألقه اللافت مع نابولي

أرقام أوسيمين تُحفز Manchester united

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
أرقام أوسيمين تُحفز Manchester united
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نادي Manchester united اهتمامه بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بعد تألقه اللافت مع نابولي الإيطالي الموسم الرياضي الحالي.

تألق أوسيمين مع نابولي

وأكدت صحيفة “الماتينو” الإيطالية، أن أوسيمين أعرب عن تمنياته بأن يكون أحد أعظم المهاجمين، وفتح الباب أمام احتمالية رحيله نهاية هذا الموسم، وسط رغبة قوية من Manchester united للتعاقد معه.

ولفتت إلى أن نابولي حدد مبلغًا كبيرًا، من أجل الموافقة على رحيل هدافه بنهاية الموسم، حيث إنه يريد الحصول على 150 مليون يورو، وفي حالة فشل انضمامه إلى Manchester united؛ سيتم تجديد عقده بمبلغ أكبر، لاحتوائه.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

ويُقدم أوسيمين مستوى مذهلًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، حيث نجح في تسجيل 21 هدفًا في الدوري الإيطالي الممتاز، ليتصدر قائمة الهدافين، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز.

وساهم أوسيمين في تأهل نابولي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما هز شباك آينتراخت في دور الـ16، ووصل إلى الهدف رقم 51 في مباراته رقم 90 مع فريق الجنوب في جميع المسابقات.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

Manchester united هذا الموسم

على الجانب الآخر، يحتل Manchester united المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 50 نقطة، كما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

Manchester United
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd
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