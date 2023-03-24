أرقام تزين مسيرة هاري كين نحو لقب الهداف التاريخي

واصل النجم هاري كين تألقه مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، وقاده لتجاوز عقبة إيطاليا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين.

فوز إنجلترا ضد إيطاليا

ولعب منتخب إنجلترا ضد إيطاليا بالأمس على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، وانتهت المباراة بفوز الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف.

هاري كين الهداف التاريخي

وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، بعدما وصل رصيده إلى 54 هدفًا بعد خوضه 81 مباراة دولية، متجاوزًا النجم واين روني الذي سجل 53 هدفًا خلال 120 مواجهة.

وأحرز هاري كين 12 هدفًا داخل أرضه، و21 خارج ملعبه، بجانب 12 هدفًا على ملاعب محايدة، وجاءت أهدافه بواقع 52 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، وهدفين فقط من خارج منطقة الجزاء.

وسجل هاري كين صاحب الـ29 عامًا، 18 هدفًا من ركلة جزاء، وجاءت أهدافه بواقع 39 هدفًا بالقدم اليمنى، 6 أهداف بالقدم اليسرى، و9 أهداف من ضربات رأسية، وذلك وفقًا لـ”سكاي سبورتس”.

وجاءت أهداف كين، كالتالي؛ 3 أهداف في 2015، هدفين عام 2016، 7 أهداف في 2017، 8 أهداف عام 2018، 12 هدفًا في 2019، ولم يهز الشباك في 2020، قبل أن يحرز 16 هدفًا في 2021، 5 أهداف في 2022، وهدفًا هذا العام.

وأحرز هاري كين 17 هدفًا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، 16 هدفًا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، 8 أهداف في المونديال، 4 أهداف في اليورو، 3 أهداف في دوري الأمم، و6 أهداف في المواجهات الودية.