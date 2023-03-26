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في أول ظهور بعد مونديال 2022

أرقام تُزين فوز المنتخب المغربي التاريخي ضد البرازيل

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
أرقام تُزين فوز المنتخب المغربي التاريخي ضد البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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واصل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تألقه اللافت مع المدير الفني وليد الركراكي، ليتجاوز البرازيل وديًا، في أول ظهور بعد كأس العالم 2022.

الفوز ضد البرازيل

ولعب المنتخب المغربي ضد البرازيل بالأمس على ملعب طنجة، في مباراة ودية بالتزامن مع أيام فيفا، وفاز أسود الأطلس بنتيجة 2\1، سجلهما سفيان بوفال وعبدالحميد الصابيري، وأحرز كاسيميرو هدف السيليساو.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق المنتخب المغربي

وأصبحت كتيبة وليد الركراكي، أول منتخب عربي ينجح في تحقيق الفوز على منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، بعد 23 مواجهة جمعت السيليساو بالعرب عبر التاريخ، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

المغرب ضد البرازيل
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وأصبحت المغرب ثاني منتخب إفريقي يتمكن من الفوز على البرازيل، وذلك بعد منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، عندما فاز بهدف نظيف، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور” للإحصائيات.

وخطف لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم الأنظار، حيث إنه سفيان بوفال هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 3 فرص، وتصدر حكيم زياش قائمة الأكثر تسديدًا بـ5 تسديدات، فيما يُعد رومان سايس الأكثر افتكاكًا للكرة برصيد 5 مرات.

المغرب والبرازيل
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

أول ظهور بعد المونديال

وتُعد مواجهة البرازيل هي الأولى التي يخوضها المنتخب المغربي بعد مشاركته الاستثنائية في كأس العالم 2022، والذي شهدت تفوقه على الكبار، واحتلاله المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar
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