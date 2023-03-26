أرقام تُزين فوز المنتخب المغربي التاريخي ضد البرازيل

واصل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تألقه اللافت مع المدير الفني وليد الركراكي، ليتجاوز البرازيل وديًا، في أول ظهور بعد كأس العالم 2022.

الفوز ضد البرازيل

ولعب المنتخب المغربي ضد البرازيل بالأمس على ملعب طنجة، في مباراة ودية بالتزامن مع أيام فيفا، وفاز أسود الأطلس بنتيجة 2\1، سجلهما سفيان بوفال وعبدالحميد الصابيري، وأحرز كاسيميرو هدف السيليساو.

تألق المنتخب المغربي

وأصبحت كتيبة وليد الركراكي، أول منتخب عربي ينجح في تحقيق الفوز على منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، بعد 23 مواجهة جمعت السيليساو بالعرب عبر التاريخ، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وأصبحت المغرب ثاني منتخب إفريقي يتمكن من الفوز على البرازيل، وذلك بعد منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، عندما فاز بهدف نظيف، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور” للإحصائيات.

وخطف لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم الأنظار، حيث إنه سفيان بوفال هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 3 فرص، وتصدر حكيم زياش قائمة الأكثر تسديدًا بـ5 تسديدات، فيما يُعد رومان سايس الأكثر افتكاكًا للكرة برصيد 5 مرات.

أول ظهور بعد المونديال

وتُعد مواجهة البرازيل هي الأولى التي يخوضها المنتخب المغربي بعد مشاركته الاستثنائية في كأس العالم 2022، والذي شهدت تفوقه على الكبار، واحتلاله المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.