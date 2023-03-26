أرقام فهد المولد مع الشباب قبل الإيقاف

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تأكد غياب النجم فهد المولد، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في جميع منافسات الموسم الرياضي الحالي، بسبب عقوبة الإيقاف.
وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأحد، عن الوصول إلى تسوية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، والإبقاء على عقوبة إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، تنتهي فترة الإيقاف يوم 20 أغسطس.
ويتم بموجب اتفاق التسوية أيضًا، سحب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف المقدم من قبلها إلى كاس، وأن يتحمل المولد أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة لدى محكم التحكيم الرياضية الدولية.
وشارك فهد المولد في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 159 دقيقة لعب، حيث خاض مواجهة واحدة كأساسي، وحل بديلًا في بقية اللقاءات.
وقام المولد بـ3 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 100%، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع فرصتين، ولديه افتكاكان ناجحان بنسبة 50%، وقام بـ44 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 84.6%، ولديه مراوغتان ناجحتان.