Icon

رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر Icon أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد Icon موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر Icon روحانيات رمضان تجمع المقيمين في الباحة Icon لقطات للأمطار الغزيرة على مطار الملك خالد الدولي Icon سبب عدم انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة Icon أمطار متوسطة وغيوم على المنطقة الشرقية Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.4 مليارات ريال Icon أرقام فهد المولد مع الشباب قبل الإيقاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

أرقام فهد المولد مع الشباب قبل الإيقاف

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
أرقام فهد المولد مع الشباب قبل الإيقاف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأكد غياب النجم فهد المولد، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في جميع منافسات الموسم الرياضي الحالي، بسبب عقوبة الإيقاف.

إيقاف فهد المولد

وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأحد، عن الوصول إلى تسوية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، والإبقاء على عقوبة إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، تنتهي فترة الإيقاف يوم 20 أغسطس.

ويتم بموجب اتفاق التسوية أيضًا، سحب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف المقدم من قبلها إلى كاس، وأن يتحمل المولد أي تكاليف أو رسوم مالية مستحقة لدى محكم التحكيم الرياضية الدولية.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

أبرز أرقام المولد بدوري روشن

وشارك فهد المولد في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 159 دقيقة لعب، حيث خاض مواجهة واحدة كأساسي، وحل بديلًا في بقية اللقاءات.

فهد المولد
المولد

وقام المولد بـ3 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 100%، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع فرصتين، ولديه افتكاكان ناجحان بنسبة 50%، وقام بـ44 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 84.6%، ولديه مراوغتان ناجحتان.

فهد المولد
المولد
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة