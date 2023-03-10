أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

قدم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر أرقامًا مخيبة في مباراة الاتحاد أمس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخلال 90 دقيقة كاملة، لم يتمكن رونالدو من تسجيل أي هدف، أو صناعة أي هدف، كما سدد 3 تسديدات فقط، وبلغت دقة تمريراته 67% كما لم يخلق أي فرصة هجومية لزملائه، وراوغ مرتين بشكل صحيح من أصل 3 في المباراة.

كريستيانو رونالدو غاضبًا

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان غادر أرضية ملعب الجوهرة المشعة غاضبًا بعد الخسارة، وظهر عبدالإله العمري وهو يحاول تهدئته بعد المباراة.

وكان نادي النصر، حقق 3 أرقام سلبية في مباراة الاتحاد، وذلك بعد أن خسر بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة.

الرقم الأول، هو فقدان أصفر الرياض للصدارة لأول مرة منذ الجولة التاسعة بعد فترة قاربت على 3 أشهر من التواجد في صدارة الترتيب.

الرقم الثاني، هو تلقي أصفر الرياض الخسارة الثانية له في الموسم الحالي ببطولة دوري روشن، حيث كان خسر لأول مرة أمام نادي التعاون في سبتمبر الماضي في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

النصر ثاني أقل الفرق خسارة

كذلك أصبح أصفر الرياض ثاني أقل الفرق تعرضًا للخسارة في بطولة دوري روشن، بعدما تلقى هزيمته الثانية ليتساوى مع جاره الهلال في عدد الهزائم، أما الاتحاد فيصبح أقل فرق دوري روشن خسارة، بهزيمة واحدة فقط كان تعرض لها أمام الهلال في الجولة الـ12 من عمر البطولة.