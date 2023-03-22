أرقام مميزة في مسيرة مسعود أوزيل

أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل اعتزاله رسميًا، اليوم الأربعاء، بعد مسيرة حافلة في المستطيل دامت لـ17 عامًا في أوروبا.

مسعود أوزيل يعتزل

وكشف مسعود أوزيل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتزاله اللعب، بعد تعرضه لإصابات عديدة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه حان وقت ترك المسرح الكبير لكرة القدم.

ووجه أوزيل، الشكر إلى الأندية التي لعبه في صفوفها، وزملائه والمدربين الذين عمل معهم، والجماهير التي ساندته طوال مسيرته، كما شكر عائلته وأصدقاءه، وشدد على أنه سيظهر عبر مواقع التواصل للحديث مع الجماهير.

أبرز أرقام أوزيل مع الأندية

وبدأ مسعود أوزيل صاحب الـ34 عامًا، مسيرته في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه عام 2006، قبل أن ينضم لفيردر بريمن في يناير عام 2008، وتوج معه بلقب كأس ألمانيا في 2009.

وانتقل أوزيل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عام 2010، وتألق معه بشكل لافت، ونجح في التتويج بـ3 ألقاب، وهي؛ الدوري الإسباني لكرة القدم، كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وانضم مسعود أوزيل إلى أرسنال في 2013، واستمر معه حتى عام 2021، وتوجه خلال هذه الفترة بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، والدرع الخيرية مرتين، قبل أن ينتقل إلى فنربخشة ومنه إلى باشاك شهير.

وخاض مسعود أوزيل 645 مواجهة طوال مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها، وساهم في تسجيل 336 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 114 مرة، وصنع 222 هدفًا.

مسيرة مميزة مع منتخب ألمانيا

وعلى الصعيد الدولي، لعب مسعود أوزيل 92 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، وسجل 23 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة، وتوج بكأس العالم 2014، وحصد أفضل لاعب في ألمانيا بالعام ذاته، وفاز بلقب اليورو تحت 21 عامًا.