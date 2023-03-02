أرقام مميزة لـ فراس البريكان رغم خسارة الفتح

قدم المهاجم فراس البريكان لاعب نادي الفتح أداءً مميزًا في مباراة الطائي عصر اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن، رغم خسارة الفتح بثلاثية مقابل هدفين.

أرقام فراس البريكان

وشارك البريكان في 18 مباراة منها 13 كلاعب أساسي، حيث نجح في إحراز 11 هدفًا وقدم 12 مساهمة تهديفية، كما أصبح ثالث هدافي دوري روشن السعودي بالموسم الحالي، وأكثر لاعب سعودي تسجيلًا للأهداف في الدوري حتى الآن.

وبدأت مواجهة الفتح ضد الطائي، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، ونجح النموذجي في هز الشباك بعد مرور 7 دقائق فقط عن طريق فراس البريكان.

ملخص مباراة الفتح والطائي

وضغط فارس الشمال بقوة، قبل أن يسجل موسونا هدف التعادل عند الدقيقة 17 بعد تمريرة مميزة من أمير سعيود، ونجح مبينزا في هز شباك الفتح بالهدف الثاني عند الدقيقة 29 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الفريقين، أملًا في تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الطائي بنتيجة 2/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقوة، ونجح فراس البريكان في تسجيل التعادل عند الدقيقة 70 برأسية رائعة، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص، قبل أن ينجح فارس الشمال في تسجيل هدف من هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع عن طريق موسونا، لتنتهي المباراة بخسارة الفتح ضد الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.